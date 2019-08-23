Зидан высказался о возможном уходе Наваса из "Реала"

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Зидан высказался о возможном уходе Наваса из "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию возможном уходе из команды костариканского вратаря Кейлора Наваса.

"Кейлор хочет быть здесь с нами. Он профессионал. Нам предстоит много матчей, поэтому я рассчитываю на него. Навес всегда будет важным игроком для нашего клуба. Я не думаю о его уходе", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 32-летний Навас близок к переходу в ПСЖ. Голкипер отказался быть дублером основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа и хочет иметь постоянную игровую практику. Королевский клуб уже приступил к поиску замену костариканцу.

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