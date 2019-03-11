Зидан высказался о возможном возвращении в "Реал" Роналду

Главный тренер "Реала"Зинедин Зидан рассказал, возможно ли возвращение в команду форварда Криштиану Роналду, который перешел летом в "Ювентус".

"Не думаю, что этот вопрос нужно обсуждать сегодня. Впереди у нас 11 встреч, посмотри, что будет. Все мы понимаем, что Роналду - часть истории "Реала". Однако пока не тот момент", - сказал Зидан.

Напомним, сегодня, 11 марта, Зинедин Зидан вернулся в "Реал", подписав контракт до 2022 года.

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