Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на то, что его сватают на пост главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама.
"Сборная Франции - это цель на будущее. Я уже говорил об этом 10 лет назад, когда начинал тренировать. Когда-нибудь это станет возможным. Но сейчас я сосредоточен на "Реале", который дал мне возможность тренировать эту замечательную команду", - цитирует Зидана Onze Mondial.
Напомним, что контракт французского специалиста с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года, однако летом с ним могут расстаться, если команда не выиграет ни одного трофея.
Соглашение Дешама с Федерацией футбола Франции истекает после завершения ЧМ-2022 в Катаре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14