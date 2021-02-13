Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на то, что его сватают на пост главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

"Сборная Франции - это цель на будущее. Я уже говорил об этом 10 лет назад, когда начинал тренировать. Когда-нибудь это станет возможным. Но сейчас я сосредоточен на "Реале", который дал мне возможность тренировать эту замечательную команду", - цитирует Зидана Onze Mondial.

Напомним, что контракт французского специалиста с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года, однако летом с ним могут расстаться, если команда не выиграет ни одного трофея.

Соглашение Дешама с Федерацией футбола Франции истекает после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

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