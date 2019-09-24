Зидан высказался о возможной отставке

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Зидан высказался о возможной отставке
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 6-го тура чемпионата Испании с "Осасуной", поделился мнением о своей возможной отставке.

"Когда "Реал" проигрывает, то меня отправляют в отставку. Когда мы выигрываем -  я остаюсь. Так было и будет всегда. Матч с "Осасуной" состоится завтра. Будет то, что будет. Мы должны подойти к матчу с большим желанием и правильным настроем. Я думаю об этом.

Чтобы добиться победы нам нужно показать хороший футбол на протяжении всех 90 минут. В Примере всегда существовала конкуренция, поэтому в каждом матче может произойти всякое. Поэтому нужно стараться в каждом матче", - приводит слова Зидана AS.

Матч "Реал" - "Осасуна" состоится 25 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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