Зидан высказался о возможной отставке после поражения от "Шахтера"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он не собирается в отставку, несмотря на поражение команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (0:2).

"Я не думаю об отставке. У "Реала" сейчас сложный период с точки зрения результатов. Такова реальности, но нам необходимо двигаться вперед. Сегодняшний матч был для нас, как финал. Мы хорошо подготовились к игре. Мы заслуживали гол в первом тайме, но забить не смогли. У нас остался один матч и нам необходимо побеждать", - приводит слова Зидана Marca.

После пяти туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице группу В, набрав семь очков. В заключительном туре королевский клуб на своем поле встретится с менхенгладбахской "Боруссией". Матч состоится 9 декабря.

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