Зидан высказался о возможной работе в "Ювентусе"

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Зидан высказался о возможной работе в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что он может возглавить туринский "Ювентус".

"Италия навсегда останется в моем сердце. Судьба "Ювентуса" всегда будет важна для меня. Что касается возвращения в Италию, то не знаю. Будет видно", - приводит слова Зидана TMW.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" в ближайшее время может уволить Андреа Пирло с поста главного тренера клуба.

Напомним, что в бытность футболистом Зидан выступал за "Ювентус" на протяжении шести лет.

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