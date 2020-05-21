Зидан высказался о возобновлении тренировок "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после возобновления тренировочного процесса.

Напомним, что игроки "сливочных" вернулись к занятиям спустя два месяца после вынужденной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

"Я очень рад снова работать со своими футболистами, сейчас это очень важно. Мы здорово провели эту неделю, работая маленькими группами. Теперь мы можем выполнять больше тактической, физической и технической работы. На этой неделе команда выглядит лучше, а на следующей будет ещё лучше. Что касается борьбы за чемпионство, у нас есть ещё 11 матчей, и мы хотим подготовиться, чтобы сильно закончить сезон. Желание выигрывать трофеи - в ДНК этого клуба", - приводит слова Зидана Marca.

"Реал" в турнирной таблице Примеры отстаёт от "Барселоны" на 2 очка, при этом имея преимущество в личных встречах с конкурентом.

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