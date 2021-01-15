Зидан высказался о вылете "Реала" из Суперкубка Испании

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Зидан высказался о вылете "Реала" из Суперкубка Испании

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Атлетика" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

"Мы плохо вошли в игру, поэтому испытывали проблемы в первом тайме. После перерыва "Реал" выглядел лучше. Но было уже поздно, потому что соперник реализовал оба своих момента. Нужно продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и начать думать о следующей игре. Это не провал, потому что мы старались", - приводит слова Зидана Marca.

"Реал" проиграл "Атлетику" со счётом 1:2, дважды пропустив от Рауля Гарсии.

В финале Суперкубка команда из Бильбао сразится с "Барселоной".

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