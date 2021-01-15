Зидан высказался о вылете "Реала" из Суперкубка Испании
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Атлетика" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
"Мы плохо вошли в игру, поэтому испытывали проблемы в первом тайме. После перерыва "Реал" выглядел лучше. Но было уже поздно, потому что соперник реализовал оба своих момента. Нужно продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и начать думать о следующей игре. Это не провал, потому что мы старались", - приводит слова Зидана Marca.
"Реал" проиграл "Атлетику" со счётом 1:2, дважды пропустив от Рауля Гарсии.
В финале Суперкубка команда из Бильбао сразится с "Барселоной".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14