Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса

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Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает об игре хавбека команды команды Хамеса Родригеса в матче 4-го тура Примеры с "Леванте" (3:2).

"Он хорошо выглядел на поле и провел отличный матч. Когда мяч у его ног - нет никаких проблем. Ему было непросто физически, так как он недавно восстановился после травмы, но он очень хотел забить.

Хамес всегда был качественным игроком, и это не изменилось", - сказал Зидан.

"Реал" с 8 очками занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании. 18 сентября "сливочные" сыграют с ПСЖ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

А еще: Зидан прокомментировал победу над "Леванте"| http://soccernews.ru
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