Зидан высказался об очередной травме Азара

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об очередной травме бельгийского нападающего команды Эдена Азара.

"Все мои мысли связаны с завтрашним матчем с "Аталантой". Для нас это, как финал. Азар находится не в лучшем состоянии, но больше мне сказать нечего. Я не знаю, как это объяснить. Надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.