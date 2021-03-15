Зидан высказался об очередной травме Азара
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об очередной травме бельгийского нападающего команды Эдена Азара.
"Все мои мысли связаны с завтрашним матчем с "Аталантой". Для нас это, как финал. Азар находится не в лучшем состоянии, но больше мне сказать нечего. Я не знаю, как это объяснить. Надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
-
"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара
Лента новостей
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
Зидан высказался об очередной травме Азара
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
Уткин сделал предположение, для чего в сборную России вызвали Жирова из второй Бундеслиги
-
Игорь Денисов рассказал, почему сорвалось его возвращение в "Зенит" в 2019 году
-
Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"
-
Названа зарплата Черчесова в сборной России
-
Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
-
Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
-
"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара
-
Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"
-
Аллегри может возглавить клуб АПЛ
-
В "Рубине" оценили шансы команды на попадание в Лигу Чемпионов
-
Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)
-
Бывший полузащитник сборной России Денисов рассказал, как потерял всех своих друзей
-
1
Джорджина ярко отреагировала на новый рекорд Роналду
-
"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14