Зидан высказался об отсутствии Бэйла и Хамеса в заявке команды

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Зидан высказался об отсутствии Бэйла и Хамеса в заявке команды

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прояснил ситуацию с отсутствием Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса в заявке команды.

"У них нет травм, но пока они не готовы играть. Они планируют отправиться в расположение своих сборных, но мы посмотрим готовы ли они представлять свои национальные команды.

Бэйл и Хамес уже тренируются, однако пока не в общей группе. Они пока не готовы", - приводит слова Зидана As.

Напомним, что сегодня "Реалу" предстоит выездной матч против "Эйбара".

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