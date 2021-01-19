Зидан высказался об удачном дебюте Йовича за "Айнтрахт"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Луки Йовича, который сделал дубль в дебютном матче за "Айнтрахт" после перехода в немецкий клуб на правах аренды.

"Я счастлив за Йовича. Мне понравилась его игра. Я желаю ему всего наилучшего. В "Реале" непросто играть, я сам это ощутил, когда был футболистом. Я по-прежнему считают трансфер Луки удачным. Надеюсь, что он сделает подобное в составе "Реала". У него есть будущее в клубе, но у нас серьезная конкуренция", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" летом 2019 года из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. За полтора года в королевском клубе сербский форвард забил два гола в 32 матчах.

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