Зидан высказался об удачном дебюте Йовича за "Айнтрахт"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Луки Йовича, который сделал дубль в дебютном матче за "Айнтрахт" после перехода в немецкий клуб на правах аренды.
"Я счастлив за Йовича. Мне понравилась его игра. Я желаю ему всего наилучшего. В "Реале" непросто играть, я сам это ощутил, когда был футболистом. Я по-прежнему считают трансфер Луки удачным. Надеюсь, что он сделает подобное в составе "Реала". У него есть будущее в клубе, но у нас серьезная конкуренция", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что Йович перешел в "Реал" летом 2019 года из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. За полтора года в королевском клубе сербский форвард забил два гола в 32 матчах.
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|Команда
|М
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|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
|32
|20