Зидан высказался об удалении игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу красной карточки полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера на 17-й минуте очного матча между командами в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Не знаю, было ли это чрезмерным наказанием. После удаления у соперника нам было тяжело находить свободное пространство. Но то, что мы играли против 10 соперников, зависело не от нас. Мы провели не лучший матч, но главное - победа. Она ничего не значит, учитывая ответный матч, но было важно забить", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что Фройлер сорвал рывок Ферлана Менди в штрафную площадь "Аталанты". Арбитр счёл это фолом последней надежды.

Играя почти весь матч в большинстве, "Реал" вырвал минимальную победу благодаря голу на 86-й минуте.

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