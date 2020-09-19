Зидан высказался об уходе Бэйла
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал переход нападающего Гарета Бэйла в "Тоттенхэм".
"Я не беспокоюсь разговоров о том, что Бэйл уходит из-за меня, потому что это не так. У меня с ним не было проблем. Никто не сможет отнять у него то, чего он достиг в "Реале". У нас не было проблем. Я желаю ему всего наилучшего.
То, чего он достиг в "Реале", феноменально. Он выиграл много трофеев и продемонстрировал свой уровень. Это правда, что в последнее время он не показывал свой лучший уровень, но на это было несколько причин", - приводит слова Зидана Marca.
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|Алавес
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|20
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|20
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