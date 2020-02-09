Зидан высказался после победного матча "Реала" с "Осасуной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победный матч 23-го тура Примеры с "Осасуной" (4:1). Об этом сообщает El Chiringuito TV.

"Сначала было нелегко, но, пропустив гол, мы стали играть лучше. "Реал" заслуженно победил.

Мы играли очень интенсивно, но и соперник был хорош. "Реал" провел отличный матч, но мы пока не выиграли ничего. Предстоит много работы", - сказал Зидан.

Также специалист отметил, что Азар пока не готов вернуться на поле.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает 1 место. набрав 52 очка.

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