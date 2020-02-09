Зидан высказался после победного матча "Реала" с "Осасуной"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победный матч 23-го тура Примеры с "Осасуной" (4:1). Об этом сообщает El Chiringuito TV.
"Сначала было нелегко, но, пропустив гол, мы стали играть лучше. "Реал" заслуженно победил.
Мы играли очень интенсивно, но и соперник был хорош. "Реал" провел отличный матч, но мы пока не выиграли ничего. Предстоит много работы", - сказал Зидан.
Также специалист отметил, что Азар пока не готов вернуться на поле.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает 1 место. набрав 52 очка.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14