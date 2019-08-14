Зидан выступает против перехода ван де Бека в "Реал"

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Зидан выступает против перехода ван де Бека в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не хочет, чтобы клуб покупал  полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает радиостанция Cadena Ser.

По сведениям издания, французский специалист хочет видеть в команде только своего соотечественника хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Стоит отметить, что "Реал" уже договорился с "Аяксом" и самим игроком, но для завершения сделки не хватает только согласия Зидана. Сумма трансфера может составить 55-60 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Меня Зидан начинает бесить,если он хочет ставить Крооса,то пусть валит с ним в другой клуб!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нет.Пусть остается.Посмотрим на его провал в ЛЧ

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