Зидан выступает против продажи Браима Диаса в "Милан"

Теги реал мадридмиланзинедин зиданбраим диастрансферы

Зидан выступает против продажи Браима Диаса в "Милан"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на вингера Браима Диаса в будущем.

По информации AS, французский наставник выступает против продажи 21-летнего футболиста в "Милан".

"Россонери" арендовали испанца в начале сентября и хотели бы выкупить права на него.

В составе "Милана" Браим забил 3 гола в 9 матчах. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Эвертоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов