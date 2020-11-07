Зидан выступает против продажи Браима Диаса в "Милан"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на вингера Браима Диаса в будущем.

По информации AS, французский наставник выступает против продажи 21-летнего футболиста в "Милан".

"Россонери" арендовали испанца в начале сентября и хотели бы выкупить права на него.

В составе "Милана" Браим забил 3 гола в 9 матчах. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

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