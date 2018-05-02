Зидан: "Выйти в третий раз подряд в финал Лиги Чемпионов - это не нормально"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выход свой команды в очередной финал Лиги Чемпионов.

"Это была сумасшедшая игра, но в то же время она отлично смотрелась. Нам нужно поздравить "Баварию" с отличной игрой. Мы начали плохо, отдав мяч. Вторая половина была намного лучше, мы забил второй гол и сыграли намного лучше.

В футболе приходится терпеть, это особенно касается Лиги Чемпионов. Мы знаем, что не возможно добраться до финала без страданий - и это лучший путь к этой цели, но это не совсем хорошо для сердца.

Мы еще ничего не выиграли. Мы - в финале, вот и все. Три раза подряд выйти в финал - это не нормально, но поскольку мы снова оказались там, нам нужно попробовать и снова выиграть его. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить титул", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Хайнкес. | soccernews.ru