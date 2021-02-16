Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала"
Травма правого защитника Дани Карвахаля в воскресном матче с "Валенсией" (2:0) разгневала главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
По информации Mundo Deportivo, наставник "сливочных" в открытую "наехал" на ответственных за физическую подготовку футболистов.
Французский специалист взбешён из-за переполненного лазарета команды. В этом сезоне его подопечные получили уже 40 различных повреждений.
Ранее сообщалось, что сразу 8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".
Не пропустите: Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" обгоняет "Милан", "Ман Сити" недосягаем для остальной АПЛ, "Барса" и "Реал" гоняются за серебром: главные итоги футбольных выходных
-
Моуринью - лучший тренер 21-го века по версии IFFHS, в топ-15 два экс-наставника сборной России
-
Новичок "Рубина" выбыл до конца сезона
-
Мбаппе летом не покинет ПСЖ
-
Главные новости дня: 15 февраля
Лента новостей
-
Несколько футболистов "Тоттенхэма" недовольны Моуринью
-
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за форварда "Шальке" Хоппа
-
"Ювентус" показал худший старт в Серии А за последние 9 лет
-
Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала"
-
Тухель повторил рекорд АПЛ
-
"Интер" обгоняет "Милан", "Ман Сити" недосягаем для остальной АПЛ, "Барса" и "Реал" гоняются за серебром: главные итоги футбольных выходных
-
Фанаты "Барселоны" мешали спать игрокам ПСЖ перед матчем Лиги Чемпионов
-
Дриусси рассказал, что помешало ему вернуться в "Ривер Плейт"
-
Уткин высказался о возможном переносе матча "Динамо" - "Спартак"
-
Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА
-
Моуринью - лучший тренер 21-го века по версии IFFHS, в топ-15 два экс-наставника сборной России
-
Новичок "Рубина" выбыл до конца сезона
-
Мбаппе летом не покинет ПСЖ
-
"Бавария" готовит новый контракт для дублёра Левандовски
-
Жена Зинченко объяснила критику в адрес Гвардиолы
-
"Легенды": Смолов опубликовал фото с Мамаевым
-
Паредес рассказал, обсуждают ли в раздевалке ПСЖ возможный переход Месси
-
Вернер прервал трёхмесячную безголевую серию в АПЛ
-
СМИ: Алаба сегодня объявит об уходе из "Баварии"
-
Главные новости дня: 15 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14