Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала"

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Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала"

Травма правого защитника Дани Карвахаля в воскресном матче с "Валенсией" (2:0) разгневала главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

По информации Mundo Deportivo, наставник "сливочных" в открытую "наехал" на ответственных за физическую подготовку футболистов.

Французский специалист взбешён из-за переполненного лазарета команды. В этом сезоне его подопечные получили уже 40 различных повреждений.

Ранее сообщалось, что сразу 8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

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