Зидан взял 29 игроков "Реала" на первый предсезонный сбор

Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйлэден азар

Зидан взял 29 игроков "Реала" на первый предсезонный сбор

Мадридский "Реал" отправился на первый предсезонный сбор.

Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан взял на сбор 29 футболистов.

вратари: Куртуа, Навас, Лунин, Алтубе

защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Де ла Фуэнте, Хави Эрнандес

полузащитники: Кроос, Модрич, Иско, Сеоане, Фидальго

нападающие: М. Диас, Бензема, Бэйл, Васкес, Асенсио, Б. Диас, Винисиус, Азар, Йович, Родриго, Кубо

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