Зидан взял на матч с "Леванте" 19 футболистов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч с "Леванте".

Как сообщает Mundo Deportivo, в Валенсию отправились: Навас, Касилья, Моха; Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Т. Эрнандес; Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич; Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес.

Поединок между "Леванте" и "Реалом" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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