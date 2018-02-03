Зидан взял на матч с "Леванте" 19 футболистов

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Зидан взял на матч с "Леванте" 19 футболистов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч с "Леванте".

Как сообщает Mundo Deportivo, в Валенсию отправились: Навас, Касилья, Моха; Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Т. Эрнандес; Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич; Роналду, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес.

Поединок между "Леванте" и "Реалом" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Читайте также: "Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте". | http://soccernews.ru

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