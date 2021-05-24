Зидан взял недельную паузу на раздумья о будущем в "Реале"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан взял недельную паузу на раздумья о будущем в "Реале"

Фото инстаграм Зинедина Зидана

До сих пор неизвестно, продолжит ли Зинедин Зидан тренировать мадридский "Реал" или покинет клуб летом.

По информации Marca, чтобы принять окончательное решение о своём будущем, француз взял недельную паузу.

При этом наставник "сливочных" уехал из столицы с целью абстрагироваться от шумихи вокруг своей персоны.

Напомним, что контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

Не пропустите: Окружение Зидана уверено в будущем тренера в "Реале". | http://soccernews.ru
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