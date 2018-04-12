Зидан: "Я доволен"

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Зидан: "Я доволен"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Я доволен. За эти более чем 180 минут мы заслужили того, чтобы пройти дальше. У нас было много моментов сегодня, но мяч не хотел идти в ворота, из-за этого нам пришлось страдать", - приводит слова наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

красава теперь 3 игры осталось и 3 кубок подряд унас!

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Антон

Да но сперва нужно выигрывть ети 3 игры

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