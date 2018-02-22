Зидан: "Я доволен Бэйлом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал последние выступления вингера своей команды Гарета Бэйла.

" Я доволен Гаретом, мы хотим его поддержать. Мы хотим, чтобы понемногу он восстановил свой лучший уровень, к этому мы стремимся. Мы проанализируем сыгранные матчи и посмотрим, как обстоят дела. Мы находимся в хорошей форме, и я рассчитываю на всех своих игроков ", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Рамос высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге. | soccernews.ru