Зидан: "Я доволен Бэйлом"

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Зидан: "Я доволен Бэйлом"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал последние выступления вингера своей команды Гарета Бэйла.

"Я доволен Гаретом, мы хотим его поддержать. Мы хотим, чтобы понемногу он восстановил свой лучший уровень, к этому мы стремимся. Мы проанализируем сыгранные матчи и посмотрим, как обстоят дела. Мы находимся в хорошей форме, и я рассчитываю на всех своих игроков", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Рамос высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге. | soccernews.ru

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