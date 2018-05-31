Зидан: "Я думаю, что пришло правильное время для расставания"

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Зидан: "Я думаю, что пришло правильное время для расставания"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил причины своего решения об уходе из королевского клуба.

"Я принял решение не продолжать свою работу в качестве главного тренера "Реала". Это странный момент, но этой команде нужны перемены, чтобы продолжать выигрывать, ей нужны другие стимулы, другая методология работы, и именно поэтому я принял это решение.

Прошло уже три года с моего назначения. Это мое решение. Конечно, я могу ошибаться, но я думаю, что сейчас наступило правильное время для расставания... Наступает момент, когда говоришь сам себе, что нужны перемены.

В карьере тренера есть сложные и счастливые моменты. Этот сезон был потрясающим для нас, но в нем были сложные моменты, которые заставили меня задуматься о будущем.

Игроки нуждаются в переменах. Я хочу поблагодарить их, потому что именно они сражаются на поле. История этого клуба, несомненно - великая, и мы всегда давим на игроков и просим большего от них. Теперь пришло время уходить", - цитирует 45-летнего француза Marca.

Напомним, "Реал" уже определил приоритетного кандидата на замену Зидану. | soccernews.ru

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