Зидан: "Я горжусь командой и счастлив"

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Зидан: "Я горжусь командой и счастлив"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

По словам специалиста, его команда отдала все силы на поле и заслужила победу. 

"Мы заслужили эту победу. Мои футболисты продолжали бороться, несмотря на то, что остались в меньшинстве. Они отдали все силы на поле. Я горжусь командой и счастлив. Но мы знаем, что предстоит еще ответный матч. Так что титул пока не выигран", - сказал он. | http://soccernews.ru

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