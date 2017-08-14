Зидан: "Я горжусь командой и счастлив"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

По словам специалиста, его команда отдала все силы на поле и заслужила победу.

"Мы заслужили эту победу. Мои футболисты продолжали бороться, несмотря на то, что остались в меньшинстве. Они отдали все силы на поле. Я горжусь командой и счастлив. Но мы знаем, что предстоит еще ответный матч. Так что титул пока не выигран", - сказал он. | http://soccernews.ru