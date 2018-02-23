Зидан: "Я извинился перед Себальосом за то, что выпустил его на поле на 30 секунд"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде победил "Леганес" со счетом 3:1.

На 92-й минуте матча главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан выпустил на замену полузащитника Дани Себальоса, который успел провести на поле всего 30 секунд.

Многих испанские СМИ посчитали, что Зидан решил унизить хавбека таким образом. Впрочем наставник извинился перед игроком.

"Это было неудачное решение с моей стороны. Я не люблю выпускать кого-то всего на 30 секунд. Мне очень жаль и я извинился перед Себальосом", - приводит слова Зидана AS.

В этом сезоне 21-летний Себальос провел за "Реал" 17 матчей (6 в основе) и забил 2 гола.

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