Зидан: "Я могу хоть каждый день говорить, что Бэйл - важный игрок для "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поддержал нападающего Гарета Бэйла.

В матче 32-го тура чемпионата Испании с "Леганес" (1:1) Бэйл вышел на поле только в концовке.

"Я могу хоть каждый день говорить, что Бэйл - важный игрок для "Реала" Я не знаю, сколько он сыграл.

Мне нужно было сделать замену. В итоге Бэйл, как и Васкес, провел на поле 10-15 минут. В такой матч нелегко входить, но я пытался усилить игру", - приводит слова Зидана Omnisport.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен продать 29-летнего Бэйла в летнее трансферное окно. Королевский клуб хочет получить за игрока порядка 130 миллионов евро.

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