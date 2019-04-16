Зидан: "Я могу хоть каждый день говорить, что Бэйл - важный игрок для "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поддержал нападающего Гарета Бэйла.
В матче 32-го тура чемпионата Испании с "Леганес" (1:1) Бэйл вышел на поле только в концовке.
"Я могу хоть каждый день говорить, что Бэйл - важный игрок для "Реала" Я не знаю, сколько он сыграл.
Мне нужно было сделать замену. В итоге Бэйл, как и Васкес, провел на поле 10-15 минут. В такой матч нелегко входить, но я пытался усилить игру", - приводит слова Зидана Omnisport.
Ранее сообщалось, что "Реал" намерен продать 29-летнего Бэйла в летнее трансферное окно. Королевский клуб хочет получить за игрока порядка 130 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" определился со стоимостью Бэйла. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25