Зидан: "Я могу не доработать до конца года"

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Зидан: "Я могу не доработать до конца года"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал скорое продление контракта с королевским клубом.

"Я рад, но это ничего не значит. Я могу подписать контракт на 10-20 лет, но я знаю, где работаю. В "Реале" всё происходит очень быстро, и я могу не доработать до конца года. Рад, что есть доверие. Если хорошо работать, цели всегда будут одни и те же, зная наш клуб. Мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать все трофеи" - цитирует французского специалиста AS.

Ранее сообщалось, что Зидан подпишет контракт до лета 2020 года с увеличением зарплаты до 8 миллионов евро за сезон. | http://soccernews.ru

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