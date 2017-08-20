Зидан: "Я надеюсь, что предстоящий сезон станет успешным для Бэйла"

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Зидан: "Я надеюсь, что предстоящий сезон станет успешным для Бэйла"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии Гарета Бэйла.

"Он прекрасно себя чувствует. Он регулярно тренируется, что очень важно для него. У него были проблемы со здоровьем в прошлом сезоне, из-за них он пропустил 4 месяца. В ходе подготовки к новому сезону он хорошо проявил себя.

Он в хорошей форме, он не испытывает ни малейших проблем, и я надеюсь, что предстоящий сезон станет успешным как для него, так и для всей команды в целом" - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

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