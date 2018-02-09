Зидан: "Я не беспокоюсь по поводу Роналду"

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Зидан: "Я не беспокоюсь по поводу Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес форварда своей команды Криштиану Роналду за неубедительную игру в этом сезоне.

"Роналду очень мотивирован. Он хочет показать всё, на что способен. Я по этому поводу не переживаю и не беспокоюсь. Криштиану - выдающийся футболист. В текущем сезоне бывали случаи, когда ему не удавалось поразить ворота соперника. Но он всегда там, где необходим. Роналду всегда проявляет себя на топ-уровне" - цитирует Зидана AS.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Роналду сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 20 голов и сделал 6 ассистов. 

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