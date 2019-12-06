Зидан: "Я не буду запрещать Бэйлу играть в гольф"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о травме вингера Гарета Бэйла.

"Он травмировался в игре с "Алавесом". После выходных у него все еще был дискомфорт. Сейчас он не готов проводить полноценные тренировки.

Его увлечения гольфом? Я не буду запрещать Бэйлу играть в гольф. Футболисты - взрослые люди, которые понимают, чем они должны заниматься", - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Бэйл из-за травмы рискует пропустить поединок против "Барселоны", который состоится 18 декабря.

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