Зидан: "Я не думаю, что являюсь лучшим тренером в мире, есть другие, кто лучше меня"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не считает себя лучшим в мире среди своих коллег.
"Являюсь ли я лучшим тренером мира? Я не знаю, об этом обычно пишут СМИ. Я принимаю награду лучшему тренеру планеты, и я считаю, что она стала следствием той работы, которую мы проделали до сих пор. Мы много выиграли с этой командой, и в конце концов я счастлив. Я не могу сказать, что я этого не заслуживаю. Я этого заслуживаю, я понимаю это очень хорошо.
Но вопрос состоит в том, являюсь ли я лучшим тренером в мире? Я говорю "Нет", вот и все. Я думаю, что есть другие тренеры, которые лучше меня. Если в течение десяти лет я буду тренировать и выигрывать, тогда мы поговорим, но не сейчас", - цитирует наставника королевского клуба AS.
Напомним, Зидан рассказал о своих перспективах. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1