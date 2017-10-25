Зидан: "Я не думаю, что являюсь лучшим тренером в мире, есть другие, кто лучше меня"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не считает себя лучшим в мире среди своих коллег.

"Являюсь ли я лучшим тренером мира? Я не знаю, об этом обычно пишут СМИ. Я принимаю награду лучшему тренеру планеты, и я считаю, что она стала следствием той работы, которую мы проделали до сих пор. Мы много выиграли с этой командой, и в конце концов я счастлив. Я не могу сказать, что я этого не заслуживаю. Я этого заслуживаю, я понимаю это очень хорошо.

Но вопрос состоит в том, являюсь ли я лучшим тренером в мире? Я говорю "Нет", вот и все. Я думаю, что есть другие тренеры, которые лучше меня. Если в течение десяти лет я буду тренировать и выигрывать, тогда мы поговорим, но не сейчас ", - цитирует наставника королевского клуба AS.

Напомним, Зидан рассказал о своих перспективах. | soccernews.ru