Зидан: "Я не единственный, кому нравится Погба"



Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что ему нравится игра французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Мне нравится Погба. Каждому тренеру нравятся сильные игроки. Впрочем, я не единственный, кому нравится Погба. Сейчас Поль является игроком "МЮ", а я не буду говорить о трансферах", - цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за француза 145 миллионов евро, но манкунианцы оценивают игрока в 180 миллионов.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдав 11 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2021 года.

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