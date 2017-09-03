Зидан: "Я не горжусь тем, что ударил Матерацци, но это часть моей карьеры"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что сожалеет об ударе Марко Матерацци в финале Чемпионата Мира-2006.

"Я не горжусь тем, что ударил Матерацци. Я приношу извинения всем детям, тренерам и людям, которые делают футбол уникальным видом спорта. Но это часть моей карьеры, которая мне неприятна, но придется ее принять и смириться", - приводит слова Зидана Telefoot.

Напомним, что за этот поступок Зидан получил красную карточку, а его команда уступила в серии пенальти.

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