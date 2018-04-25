Зидан: "Я не хотел, чтобы Хамес уходил"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе полузащитника его команды Хамеса Родригеса прошлым летом в мюнхенскую "Баварию".

"Я не хотел, чтобы Хамес уходил, это он решил уйти. У меня никогда не было проблем с ним, все это больше выдумки прессы.

Я думаю, что в среду он будет мотивирован, потому что он является футболистом. Ему никому ничего не нужно доказывать. Если кто-то думает, что я выступаю против Хамеса, ошибается. Он захочет выйти и проявить себя, но только потому, что ему нравится футбол, вот и все", - цитирует наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, сегодня Хамес сыграет против "Реала" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru