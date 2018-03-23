Зидан: "Я не хотел становиться тренером"

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Зидан: "Я не хотел становиться тренером"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не собирался быть тренером.

"Я не хотел становиться тренером. Изначально меня это не интересовало. У меня были другие планы, но я рад, что оказался там, где оказался" - приводит слова Зидана Sportsmole.

Напомним, что Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года. За это время клуб выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, дважды Лигу Чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубного Чемпионата Мира.

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