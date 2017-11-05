Зидан: "Я не лучший тренер в мире"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу неудачных результатов своей команды в этом сезоне.

"Я понимаю, что возможно, в текущем сезоне я не лучший тренер в мире. Тем не менее, я и не худший. Всегда стараюсь сохранять нейтралитет, касается это эйфории вокруг наших побед или же разочарования от того, что дела у нас не складываются. Так же я относился ко всему, будучи игроком. Думаем о том, что мы всё те же люди, которые добивались успеха в последние годы. Мы недовольны двумя проигранными матчами, но это не меняет наших целей" - цитирует Зидана Goal.com.

Отметим, что на даный момент "Реал" занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, а в своей группе Лиги Чемпионов "сливочные" расположились на второй позиции.

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