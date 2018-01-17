Зидан: "Я не могу представить "Реал" без Роналду"

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Зидан: "Я не могу представить "Реал" без Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к слухам о возможном уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Я не беспокоюсь. За пределами клуба все могут это обсуждать, но Криштиану внутри команды и он думает только об игре. Я хочу обсуждать только футбол - то, чем Роналду может нам помочь на поле. Я не могу представить "Реал" без Криштиану. Это его клуб, где он и должен быть. Роналду все любят - как клуб, так и болельщики. Сейчас меня интересует только спортивная составляющая, и в тяжёлый момент он здесь, с "Реалом" - приводит слова Зидана Marca.

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