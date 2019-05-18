Зидан: "Я не просил, чтобы мой сын был вторым вратарем в "Реале"

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Зидан: "Я не просил, чтобы мой сын был вторым вратарем в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг вратарей мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что команду покинет Кейлор Навас покинет команду, а первым голкипером станет Тибо Куртуа. Также была информация, что вторым вратарем может стать сын тренера Люка, тогда как руководство считает, что этого более достоин украинец Андрей Лунин.

"На эту тему всегда много разговоров, но только мы с Кейлором знаем, о чем мы говорили. Я поговорил со всеми. У Кейлора есть контракт.

О том, что все вокруг говорят, я не должен отвечать. Я не просил, чтобы мой сын был вторым вратарем", - сказал Зидан.  

В этом сезоне 21-летний Лука сыграл за первую команду "Реала" 1 матч и пропустил 2 гола. Что касается Лунина, то он пропустил 5 голов в 6 матчах за "Леганес".

А еще: СМИ узнали о разногласиях между руководством "Реала" и Зиданом из-за второго вратаря команды
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