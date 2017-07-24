Зидан: "Я не просил приобретать нападающего"

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Зидан: "Я не просил приобретать нападающего"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил о том, что он не просил руководство своего клуба приобретать нападающего.

"Просил ли я подписать "девятку"? Нет, и вы это знаете. Я не собираюсь ни о чем просить. Я разговариваю с президентом, мы работаем вместе. Как я уже говорил, в команде есть 28 игроков. Мы работаем, и я не думаю ни о чем другом. Все может случиться до 31 августа. Вот почему лучше прояснить ситуацию. Есть заголовки в газетах и есть то, что я говорю. В конце концов, я ничего не прошу. Было бы лучше, если бы вы могли изложить это", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт королевского клуба.

Напомним, "Реал" провел предварительные переговоры с очередным потенциальным новичком. | soccernews.ru

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