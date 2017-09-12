Зидан: "Я не смог найти замену Морате"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о состоянии дел в линии атаки своей команды.

"Это правда, что у нас были Мариано и Мората, теперь же мы имеем только Майораля. Я хотел, чтобы Мората остался, но, в конце концов, я не смог найти ему замену. Мне остается работать с теми, кто есть в наличии", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

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