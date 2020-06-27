Зидан: "Я не собираюсь тренировать 20 лет"

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Зидан: "Я не собираюсь тренировать 20 лет"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его тренерская карьера не будет длиться десятилетиями.

"Как футболист я был лучше, чем как тренер. Я доволен своими достижениями, но были игроки лучше меня. Я не собираюсь тренировать 20 лет, потому что это изнурительно. Не знаю, как долго буду продолжать. Я ничего не планирую, ведь раньше у меня вообще не было желания становиться тренером", - приводит слова француза Marca.

Стоит отметить, что вся тренерская карьера Зидана пока связана с мадридским "Реалом" - сначала он был помощником Карло Анчелотти, затем возглавлял "Кастилью" и наконец начал работать с главной командой "сливочных".

Во главе "бланкос" 48-летний специалист уже выиграл 10 трофеев.

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