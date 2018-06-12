Зидан: "Я не утратил желания возглавить сборную Франции"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию со своей возможной работой в сборной Франции.

"Я не утратил желания возглавить сборную Франции. Я приостановил свою карьеру, чтобы взять небольшой отдых", - приводит слова 45-летнего специалиста goal.com.

Напомним, Зидан поделился ожиданиями от выступления сборной Франции на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru