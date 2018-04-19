Зидан: "Я недоволен результатом матча, но при этом доволен игрой "Реала"

Теги атлетик бильбаозинедин зиданреал мадрид

Зидан: "Я недоволен результатом матча, но при этом доволен игрой "Реала"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал причину неудачного выступления команды в матче 33-го тура испанской Примеры с "Атлетиком" (1:1).

"Я недоволен результатом матча, но при этом доволен игрой "Реала", особенно в первом тайме, когда у нас было много шансов. Не думаю, что команда была уставшей, нам просто не хватало последнего паса.

Матч окончен, и теперь у нас есть неделя для подготовки к противостоянию с "Баварией", - отметил он. | soccernews.ru

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