Зидан: "Я рад победе, но у меня осталось впечатление, что мы провели не идеальный матч"

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Зидан: "Я рад победе, но у меня осталось впечатление, что мы провели не идеальный матч"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Эйбаром" (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

"Мы хорошо играли в обороне. Я рад победе, но у меня осталось впечатление, что мы провели не идеальный матч. Возможно, нам не хватало мобильности. Мы могли лучше распоряжаться мячом. Почему Бензема остался в запасе? Так было запланировано. Это ничего не означает. Кариму нужно было отдохнуть, а затем он отлично проявил себя в отведенные ему минуты", - приводит слова Зидана Football Espana.

Благодаря этой победе "Реал" поднялся на третье место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на пять очков.

Не пропустите: "Реал" одержал "дежурную" победу над "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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