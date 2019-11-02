Зидан: "Я рассчитываю на всех игроков "Реала". У меня нет состава А и Б"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отверг обвинения в том, что у него есть любимцы в команде.

"Есть игроки, которые лучше или хуже готовы к определённому матчу. Но в конечном итоге я рассчитываю на всех. Каждые три дня мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов. Это то, что беспокоит меня больше всего. Мне не нравится, когда говорят, что у меня есть состав А и состав Б. Это неправда", - приводит слова Зидана Marca.

Стоит отметить, что "Реал" занимает второе место как в турнирной таблице Примеры, так и в группе Лиги Чемпионов.

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