Зидан: "Я рассчитываю на всех игроков "Реала". У меня нет состава А и Б"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отверг обвинения в том, что у него есть любимцы в команде.
"Есть игроки, которые лучше или хуже готовы к определённому матчу. Но в конечном итоге я рассчитываю на всех. Каждые три дня мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов. Это то, что беспокоит меня больше всего. Мне не нравится, когда говорят, что у меня есть состав А и состав Б. Это неправда", - приводит слова Зидана Marca.
Стоит отметить, что "Реал" занимает второе место как в турнирной таблице Примеры, так и в группе Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|9
|Осасуна
|11
|15
|10
|Леванте
|11
|14
|11
|Валенсия
|11
|14
|12
|Реал Вальядолид
|11
|14
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|11
|8
|20
|Леганес
|11
|5