Зидан: "Я с самого начала карьеры стремился стать лучшим"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как ему удалось добиться успеха в качестве игрока.

"Я всегда хотел играть в футбол, так как у меня были сложности в школе. Родители не ругали меня, но я понимал, что мое отношение к учебе было неверным. Как-то они сказали, что я могу делать то, что хочу. Я приехал в "Канн", посмотрел на тренировки футболистов и решил стать таким же.

С самого начала карьеры я стремился стать лучшим. Я хорошо отдыхал, не посещал бары, пил много воды и регулярно занимался растяжкой. Я делал все, чтобы стать лучшим игроком. Так я сделал счастливыми своих родителей", - приводит слова Зидана Otro.

Напомним, что Зидан выступал за "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал". Двукратный чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги Чемпионов, чемпион мира и Европы, обладатель "Золотого мяча"-1998.

Не пропустите: Азар: "Я начал играть в футбол благодаря Зидану". | http://soccernews.ru