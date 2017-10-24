Зидан: "Я в восторге от награды ФИФА, это кульминация тяжёлой работы"

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Зидан: "Я в восторге от награды ФИФА, это кульминация тяжёлой работы"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после получения награды лучшему тренеру мира по версии ФИФА.

"Сцена не является моим любимым местом. Мне больше нравится на поле - там настоящая страсть. Я в восторге от своих игроков. Они работают больше, чем я. Я уже 18 месяцев являюсь главным тренером "Реала", и пока не знаю, как долго буду здесь. Могу только сказать, что мне здесь нравится. Мы будем пытаться выиграть Лигу Чемпионов в третий раз подряд. Вы все знаете, что это двигает нас вперёд. Я в восторге от этой награды, это кульминация тяжёлой работы. Я повторяю то, что сказал на сцене - я благодарен этому клубу и, прежде всего, игрокам, потому что это они выходят на поле и играют" - цитирует французского специалиста Goal.com.

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