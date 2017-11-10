Зидан: "Я всегда любил всё, что связано с Россией"

Теги зинедин зиданреал мадридроссия

Зидан: "Я всегда любил всё, что связано с Россией"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями от визита в Россию, где он принимал участие в презентации официального мяча ЧМ-2018.

"Я всегда любил Россию, русских, всё, что связано с Россией. Всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я рад быть здесь. Но правда сейчас здесь всё по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь" - сказал легендарный француз.

Не пропустите: Глушаков: "Для меня лучший футболист это Зидан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов