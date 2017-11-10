Зидан: "Я всегда любил всё, что связано с Россией"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями от визита в Россию, где он принимал участие в презентации официального мяча ЧМ-2018.

"Я всегда любил Россию, русских, всё, что связано с Россией. Всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я рад быть здесь. Но правда сейчас здесь всё по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь" - сказал легендарный француз.

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